Castiglione: sopralluogo dei Forestali e rimozione del fresato di asfalto

CASTIGLIONE – Si terrà con tutta probabilità all’inizio della settimana entrante il sopralluogo dei carabinieri forestali di Mantova nelle zone di via Valle Scura, a Grole, dove alcuni giorni fa sono stati rinvenuti diversi sversamenti di fresato d’asfalto. Possibile che venga richiesta la rimozione del materiale. In particolare gli sversamenti si trovano in un viottolo di campagna e lungo quelli che appaiono essere gli ingressi di due private abitazioni. La zona dove è stato rinvenuto il materiale è area protetta che fa parte del Parco del Mincio. Proprio l’ente è stato interessato dalla vicenda e ha inviato la segnalazione ai Forestali. Il rinvenimento del materiale invece è opera delle guardie ecologiche volontarie. Della cosa è stata informata anche la sezione castiglionese di Legambiente.