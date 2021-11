Giovedì consiglio comunale: tra i punti il diritto allo studio

CURTATONE Si svolgerà giovedì 4 novembre il prossimo consiglio comunale di Curtatone. L’assise, che si potrà seguire come di consueto in diretta streaming direttamente da sito web dell’ente, avrà inizio alle ore 20.30.

Sei in tutti i punti inseriti nell’ordine del giorno: si partirà con la lettura e l’approvazione dei verbali del precedente consiglio comunale per proseguire con il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Il terzo punto all’ordine del giorno riguarderà, invece, le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021/2023. Seguiranno l’approvazione del nuovo regolamento per il funzionamento degli asili nido comunali e l’approvazione del Piano degli interventi per la promozione del diritto allo studio per l’anno scolastico 2021/2022.

L’ultimo punto verterà, invece, sull’individuazione delle aree non metanizzate del territorio comunale. (v.g.)