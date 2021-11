Lavori finiti al centro sportivo di Bondanello: nuovo look per la casa dei Caimani Rugby

BONDANELLO (Moglia) Il rugby si prepara a tornare protagonista nella rinnovata sede di Bondanello, con i lavori al centro sportivo che sono ufficialmente terminati dopo una serie di interventi per un totale di 336mila euro, di cui 128mila da contributo regionale e la parte restante finanziata con mutuo Coni a zero interessi contratto dal Comune.

Entrando nello specifico, queste sono le novità apportate al centro sportivo dopo i lavori: la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico e di un percorso adeguatamente pavimentato di servizio agli sportivi e di accesso pedonale alle tribune, l’ampliamento del campo da gioco, il rifacimento della linea di scolo delle acque piovane, la creazione di un campo da allenamento vicino al campo principale, oltre a manutenzione ordinaria delle strutture portanti della pensilina delle tribune e la sostituzione della pavimentazione in linouleum della palestra.

Insomma, la casa dei Caimani Rugby si rifà il look; ma non è finita qua. Il prossimo passo sarà la realizzazione di soluzioni adeguate per il “terzo tempo” dopo i match casalinghi dei Caimani, il rifacimento degli impianti di illuminazione e una radicale riqualificazione della parte attualmente gestita dalla “Walter Vaccari”.

Infine, l’amministrazione Maretti ha scelto di intitolare la nuova strada di accesso al centro sportivo e l’area parcheggio al dottor Antonio Colombini, medico condotto a Bondanello dal 1939 al 1974 e ricercatore molto conosciuto, nonché un grande amante dello sport.

Federico Bonati