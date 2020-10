Doppio appuntamento con i Silenzio profondo all’Arci Tom

MANTOVA A seguito di rinvio dovuto al lockdown, l’evento doveva svolgersi in marzo,, i Silenzio Profondo presenteranno finalmente dal vivo il loro nuovo ultimo album “Ritornato dall’Incubo”.

A ospitare l’evento sarà l’Arci Tom di Mantova con una capienza assai limitata per il rispetto delle normative anticovid, tanto che nella data di sabato 17 ottobre i posti in platea sono esauriti, costringendo gli organizzatori a replicare venerdì 16 ottobre alla presenza di due delle tre band, Silenzio Profondo e la storica band modenese Panni Sporchi che saranno protagoniste anche il sabato, quando si esibiranno anche i veronesi Myrage in apertura. E’ ancora possibile, tramite prenotazione, fissare qualche posto (una ventina disponibili) per la data di venerdì.

‘Ritornato dall’Incubo’ è stato registrato da Simone Bertozzi (Arcana 13, Ancient Bards), mixato e masterizzato da Simone Mularoni (DGM) presso il Domination Studio di San Marino.

Con questo secondo nuovo album la band heavy metal di Quistello si presenta al top della forma e la produzione è a livelli altissimi, chitarre eccelse, sezione ritmica travolgente e ritornelli che non si schiodano più dalla testa.

In questa speciale serata i Silenzio Profondo suoneranno il disco nella sua interezza!