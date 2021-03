Basket serie A2 f – Monica: “MantovAgricoltura può giocarsela con tiutti”

SAN GIORGIO Con le Lupe sabato è arrivata una bella boccata d’ossigeno per MantovAgricoltura. Dopo 4 ko di fila bisognava svoltare per muovere la classifica e recuperare il morale. A trascinare San Giorgio alla vittoria ci ha pensato Giulia Monica, beniamina dei tifosi virgiliani e da diversi anni con la canotta biancorossa: 36 punti parlano da soli. E’ stata davvero implacabile, soprattutto dall’arco. Tra l’altro, quando vede le Lupe si scatena: l’anno scorso 35 punti, stavolta uno in più. Non male. «Era importante vincere – afferma la guardia – lo abbiamo fatto e siamo contente. Le ultime gare non erano andate bene, quindi abbiamo messo qualcosa in più in attacco e in difesa. Siamo contente del risultato. Ora dobbiamo continuare a lavorare a testa bassa per cercare di fare sempre meglio. Abbiamo dimostrato di sapercela giocare con tutti». Intanto, come si temeva, la gara di sabato prossimo a Bolzano non sarà disputata. Il recupero è fissato per il 14 aprile (ore 20). Le altoatesine in questo periodo non si stanno allenando per le problematiche legate al Covid-19. San Giorgio tornerà quindi in campo sabato 21 per la nona di ritorno al Dlf con Moncalieri. «Ci voleva proprio il successo con le Lupe – afferma coach Massimo Borghi -, soprattutto perchè eravamo in un brutto momento dopo quattro sconfitte. Aver ritrovato la vittoria dà fiducia alle ragazze. San Martino ha fatto leva sulla corsa e sull’entusiasmo, ma da parte nostra con la serata positiva di Marchi e Monica siamo riusciti a gestire al meglio la gara, chiudendo con un successo rigenerante». Rinviata al 14 aprile la gara di Bolzano con l’Alperia, la squadra potrà allenarsi con più calma per preparare il ritorno in campo dopo tre settimane con Moncalieri. «Il nostro obiettivo è quello di puntare all’ottavo posto – conclude Borghi – Molto importanti saranno soprattutto le partite con Bolzano e Albino che all’andata abbiamo perso. La squadra dovrà avere tanta voglia di riscatto, e proveremo a sfruttare il turno casalingo con Castelnuovo Scrivia, che già siamo riusciti a piegare all’esordio di questa stagione. Siamo ormai alla stretta finale della regular season: non mancano impegno e motivazioni nelle atlete, e questo è di certo un buon segno».