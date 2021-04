Fontana di piazza Giotto: Luisi sollecita un intervento

SAN GIORGIO – La fontana di Piazza Giotto a San Giorgio rappresenta in chiave artistica lo stemma del Comune, il Drago (che anziché fuoco emette zampilli d’acqua) e San Giorgio con la sua lancia: da parte del gruppo “Benessere per San Giorgio Bigarello” arriva però l’allarme che la fontana si trovi «in uno stato di evidente degrado. Durante i mesi invernali viene giustamente spenta, ma non per questo va abbandonata: al suo interno è ormai presente un perenne acquitrino malsano e la struttura necessita di una sistemazione. Nei giorni scorsi il consigliere Pierluigi Luisi ha depositato un’interrogazione scritta all’Amministrazione per chiedere maggiore attenzione e un intervento di manutenzione urgente.