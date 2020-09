Calcio dilettanti – Governolese e Castiglione, esordio con i rinforzi

MANTOVA Ancora emergenza in attacco per il Castiglione, che quest’oggi esordirà in campionato sul campo di Bornato, contro il Cazzago. Oltre al lungodegente Chiarini, i rossoblù dovranno fare a meno di Maccabiti e Salomoni: quest’ultimo si è bloccato mercoledì. La società è corsa ai ripari tesserando l’attaccante ex San Lazzaro Morselli. «La squadra si allena molto bene in settimana, purtroppo contro la Governolese in Coppa abbiamo sbagliato tanto – osserva il tecnico Gianluca Manini -, e fornito una brutta prestazione. Spero sia servito di lezione, i ragazzi si sono preparati a mille e sono fiducioso per la trasferta sul campo del Cazzago. Andremo là con assenze pesanti, ma convinti di fare bene».

Ha salutato Gerevini, che è passato al Sona.

Prima giornata in casa per la Governolese: in settimana, come detto nelle scorse edizioni, sono arrivati Baah Donkor e Nicola Aldrovandi, due difensori per rinforzare il reparto arretrato dei Pirati. Ma solo il primo sarà della partita oggi contro il Forza e Costanza. Hanno terminato il periodo di prova, invece, Coly e Imperatrice, che non verranno tesserati.

«Arriviamo a questa gara con più autostima dopo la bella prestazione di Castiglione – dice mister Matteo Fattori -, mi auguro che aumenti la fiducia e ci possa girare qualcosa per il verso giusto, in questi casi servirà anche un pizzico di fortuna per sbloccarci. Abbiamo pagato dazio a causa di tanti infortuni, ma siamo in ripresa: Bianchi e Terragin sono a disposizione, purtroppo non al meglio. Vedremo».

Promozione – Cinque mantovane ai nastri di partenza: l’Asola debutta in casa con il Real Dor, senza Sandrini e Nardi (in panchina solo per onor di firma), al Comunale la Castellana ospita la corazzata Ospitaletto. Mister Cobelli deve rinunciare a Marcello Olivetti, Parisio e Thai Ba. Lo Sporting a Goito di scena con la new entry Nuova Valsabbia. Novellini però dovrà fare a meno di Caccavale, Mutti e Ongaro.

Difficile esordio sul terreno della Vighenzi per il Casalromano: ha lasciato i gialloblù bomber Andrea Buoli, per ragioni di lavoro. Mister Franzini punta sui nuovi arrivati Galante e Sene Mor.

A Bagnolo Mella il San Lazzaro riprende il proprio cammino in Promozione, dopo la retrocessione: squadra tutta nuova per Negrini, che affronta la matricola bresciana. Fuori causa il solo Croci.

In Prima Categoria il Viadana esordirà oggi sul campo del Levante in Coppa Emilia (ore 15.30). Nei campionati emiliani si giocherà a porte chiuse. Nel campionato Crl da non perdere il derby Curtatone-Gonzaga, in Seconda la grande favorita Union Team se la gioca con la matricola Rapid Olimpia, società neonata. In Terza mantovana Soave Casaloldo potrebbe regalare emozioni, così come River-Cavrianponti, una delle trasferte più lunghe dell’anno per la compagine collinare.