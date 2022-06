Calcio dilettanti – Il Castiglione presenta i suoi nuovi gioielli: c’è anche Ricciardi

Mantova E’ il giorno del Castiglione. Appuntamento fissato allo stadio “Lusetti”, a partire dalle ore 18.30, per la presentazione ufficiale dello staff tecnico e dei nuovi giocatori. Per quanto riguarda appunto lo staff degli allenatori, nessuna sorpresa con la conferma di mister Esposito che avrà come vice Rodelli, una bandiera del club aloisiano. Sul fronte giocatori, la novità del giorno è l’arrivo in rossoblù del centrocampista Gerardo Ricciardi, classe 2003, cinque presenze in serie D nell’ultima stagione col Desenzano Calvina. Dalla squadra bresciana giunge anche l’esperto attaccante Nicola Ferrari, che non sarà però presente oggi a Castiglione per problemi di famiglia e verrà quindi presentato successivamente. Sono invece attesi per le prime foto in maglia rossoblù il giovane trequartista Elia Marcello Pezzini (2003), di San Giovanni in Croce, che giunge dalla Cremonese ma ha giocato anche nell’Inter; e il difensore Matteo Raffa del Carpenedolo. Si tratta, come per Ferrari, di due operazioni che avevamo comunque già ufficializzato nei giorni scorsi. Come non è certo un segreto la trattativa in atto per il mediano Matteo Vincenzi del Colorno, ed ex Gove, che il mister ritiene indispensabile per rinforzare il centrocampo. Ma potrebbe finire al Carpenedolo. Ci sono inoltre altri tre tasselli da sistemare. Sono però sfumati il centrocampista Julian Duda dell’Orceana, ma di proprietà della Real Calepina, e l’attaccante Aldo Ferrari dell’Offanenghese.

Lascia la Governolese il centrocampista Nicola Sarti, che torna al San Felice dove sono già accasati Bacchiega e Brondolin; mentre l’ex Pirata Dejan Danza è un ottimo rinforzo per il Sermide con cui sta già giocando (ed è in finale) il Torneo dei Quartieri di Ostiglia. In Seconda c’è il primo colpo per il Medole: dal Calcinato arriva l’attaccante Diego Baroni. Mentre la Villimpentese, sempre all’erta per Ruggeri, ha preso dal San Lazzaro tre giovani interessanti, Braghiroli (era in prestito al Porto), Meneghelli e Mironi.