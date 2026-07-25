Furto nella notte alla piscina comunale di Porto Mantovano: ladri incagliano il fondo cassa e il bar

PORTO MANTOVANO – Colpo notturno alla piscina comunale di via Papa Giovanni XXIII a Porto Mantovano. Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione locale hanno effettuato un sopralluogo nella struttura sportiva, accertando l’avvenuto raid da parte di ignoti che sono riusciti a dileguarsi con il bottino.

Il blitz nei locali della struttura

I ladri si sono introdotti all’interno del complesso sportivo puntando direttamente alle aree dove si concentra il denaro contante. Dopo aver forzato l’ingresso, i malviventi sono penetrati nei locali adibiti a segreteria, dove hanno individuato e asportato il fondo cassa che conteneva circa 200 euro. Non contenti, i soliti ignoti hanno visitato anche la zona del bar della piscina, riuscendo a sottrarre altri 100 euro in contanti prima di far perdere definitivamente le proprie tracce.

Indagini in corso

La scoperta del furto ha fatto scattare l’immediata segnalazione al 112. I Carabinieri di Porto Mantovano sono intervenuti sul posto nell’ambito dei servizi di controllo del territorio concordati in Prefettura durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. I militari hanno eseguito tutti i rilievi tecnici necessari all’interno della segreteria e del bar per individuare tracce utili. Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili del colpo.