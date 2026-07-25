Malore fatale nella notte a Viadana: 68enne perde la vita durante il trasporto in ospedale

VIADANA – Tragedia nella notte a Viadana, dove un uomo di 68 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso. Il dramma si è consumato intorno all’una della scorsa notte in via Ospedale Vecchio.

I soccorsi e il decesso in ambulanza

A far scattare l’allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato una persona riversa a terra e completamente priva di sensi lungo la via. Sul posto è intervenuto immediatamente l’equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Viadana, insieme al personale sanitario del 118 giunto d’urgenza con un’ambulanza.

I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e hanno caricato l’uomo sul mezzo di soccorso per una corsa disperata verso il pronto soccorso dell’ospedale Oglio Po. Purtroppo, ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano: il cuore dell’uomo ha cessato di battere durante il tragitto verso la struttura sanitaria.

Accertata la morte naturale

La vittima è stata identificata in Nicola Sanfelici, 68enne molto conosciuto e residente del luogo. I successivi accertamenti medici hanno confermato che il decesso è avvenuto per cause naturali, escludendo il coinvolgimento di terzi o eventi violenti. Espletate le formalità di rito da parte dei militari dell’Arma, l’Autorità Giudiziaria ha rilasciato il nulla osta e la salma è stata prontamente riaffidata ai familiari per i funerali.