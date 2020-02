Getta i rifiuti in prato: multa fa 660 euro a un furbetto di Roverbella

ROVERBELLA – Preso con le mani nel sacco, ma quello nero del pattume. Sì perchè un cittadino non tanto civile, anzi molto incivile, invece che fare la raccolta differenziata negli appositi sacchi e quindi aspettare il ritiro del porta a porta, ha pensato bene di arrangiarsi. Ha infatti gettato in un campo in mezzo alla campagna diversi sacchi di immondizia incurante dell’inquinamento che stava procurando. Ma questa persona, per noi ignota ma conosciuta dalle forze dell’ordine, non è stato abbastanza accorto nel portare a termine il piano. Tra il pattume buttato tra l’erba, in via Boccalina tra le località di Trevezolo e Pellaloco, ha lasciato anche dei fogli che riportavano le su generalià e addirittura l’indirizzo. Dati, questi, che gli agenti della Polizia locale hanno utilizzato per risalire al soggetto in questione a appioppare allo stesso una sanzione da ben 600 euro.

La forza dell’ordine che ha messo a segno l’operazione è la Polizia locale intercomunale di Marmirolo, Roverbella, Goito, Volta Mantova e Monzambano. Sicuramente la giusta punizione per chi si comporta incivilmente senza rispettare l’ambiente.