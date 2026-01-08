Ghiaccio e nebbia. Schianto fra un furgone e un’auto: due feriti a Mariana Mantovana

MARIANA MANTOVANA Nebbia, ghiaccio e anche una dose di imprudenza sono alla base di un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle ore 7.20 sulla SP7 nei pressi di Mariana Mantovana. Lungo un rettilineo, per cause da accertare, un furgone e un’autovettura si sono scontrate frontalmente andando a terminare la loro corsa fuori dalla sede stradale. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Castiglione delle Stiviere che ha estratto le due persone coinvolte dagli abitacoli per consegnarle ai sanitari presenti sul posto e messo in sicurezza la zona. Sono intervenuti anche gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale di Asola e tre ambulanze di Areu, Porto Emergenza e Soccorso Azzurro.