Giovane coppia di fidanzati aggredita da tre uomini

VIADANA A Viadana si parla molto di una brutta esperienza che avrebbe coinvolto due giovani viadanesi. Sabato 10 dicembre, poco dopo cena, sembra si sia consumato un evento sul quale la comunità viadanese si sta interrogando. Un fatto su cui non sono, ad oggi, emerse informazioni ufficiali, anche se sono diverse le voci che si sono rincorse in questi ultimi giorni tra i cittadini.

In molti parlano di due fidanzati di 16 anni che stavano passeggiando in via Leonardo Da Vinci, zona residenziale. Improvvisamente sarebbero stati aggrediti da due uomini – parrebbe di nazionalità straniera – di circa trent’anni. Gli aggressori, stando a quanto emerso, avrebbero iniziato a spintonare il ragazzo afferrandolo per un braccio e prendendolo a calci. I due avrebbero nel frattempo importunato la giovane ragazza rimasta comprensibilmente scossa.

Da chiarire le cause dell’aggressione anche se non sarebbe escluso, ma saranno le indagini in corso a dirlo, che i due presunti aggressori fossero annebbiati dall’uso di alcol o di sostanze stupefacenti.

Poco dopo sarebbe intervenuto anche un terzo aggressore che avrebbe contribuito a malmenare il ragazzino. I due giovani fidanzati si dice siano riusciti in qualche modo a fuggire, mentre gli aggressori sarebbero spariti nel buio.

Poco dopo l’accaduto, in molti in paese hanno notato una pattuglia dei Carabinieri di Viadana (Radiomobile) che ha sostato per parecchio tempo nei pressi del vicino bar “Dalì”. Gli agenti avrebbero verificando le generalità di alcuni giovani apparentemente in stato di ebbrezza e successivamente è intervenuta anche l’ambulanza. Si pensa – ma il condizionale resta d’obbligo – che, i soggetti identificati, potrebbero essere proprio i presunti aggressori di via Da Vinci. Per ora non sono disponibili informazioni più dettagliate in merito all’accaduto.

Il giorno dopo il fatto è iniziata sui social network una accesa discussione in merito al concetto di sicurezza a Viadana, dibattito che certamente non si spegnerà a breve.