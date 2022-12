Covid: contagi in diminuzione ma senza fretta

MANTOVA Mantova resta la prima provincia a livello regionale per incidenza di Covid, ma continua a diminuire la percentuale di casi positivi ogni 100mila abitanti. È quanto emerge dal report settimanale di Fondazione Gimbe. Nella settimana 2-8 dicembre – si legge nel report diffuso ieri relativamente alla situazione in Lombardia – si registra un miglioramento dell’incidenza per 100mila abitanti (353,6) e si evidenzia una diminuzione dei nuovi casi (-18,7%) rispetto alla settimana precedente. Sotto media nazionale i posti letto in area medica (13,9%) e in terapia intensiva (1,8%) occupati da pazienti Covid. Per quel che riguarda Mantova i nuovi casi di Covid ogni 100mila abitanti registrati nei 7 giorni, sono 539, che è ancora una volta il valore più alto. Nello stesso tempo però nella nostra provincia è stato registrato un calo del 6,3% di casi rispetto alla settimana precedente. La diminuzione dei contagi è un dato comune a tutte le province lombarde. Mantova è tra quelle che hanno fatto registrare una delle diminuzioni percentuali minori insieme a Cremona (-4% rispetto alla settimana precedente). Un dato questo che conferma come la fase attuale della quarta ondata di Covid, da tempo completamente caratterizzata dalla variante Omicron, stia colpendo in particolare il territorio di Ats Val Padana, visto che proprio le due province che formano il distretto sono attualmente quelle in cui si continua a contare il maggior numero di contagi. Nelle ultime quattro settimane nel Mantovano sono stati registrati complessivamente 10.933 nuovi casi di Covid, per una media di 390,4 contagi al giorno. Proprio un mese fa, l’11 novembre scorso per la precisione, il numero settimanale di nuovi casi aveva ricominciato a salire dopo una flessione a fine ottobre. Da allora e fino al 25 novembre l’aumento dei casi era stato costante, così come il fatto che la nostra provincia fosse quella con il tasso di incidenza più alto della Lombardia, un primato che mantiene tutt’ora nonostante dopo il picco dello scorso 25 novembre il numero di nuovi casi abbia ripreso a diminuire.