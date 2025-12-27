Goito – Sport, moto e tanta solidarietà: raccolti 12mila e 500 euro

Goito Si è chiusa l’edizione 2025 de “La Morenica – Sugli sterrati delle grandi battaglie”, evento motociclistico che anche quest’anno ha saputo coniugare sport, territorio e solidarietà. La manifestazione, organizzata dal Moto Club Mincio di Goito, ha raccolto circa 12mila euro da destinare ad attività benefiche, confermando la dimensione sociale che nel tempo è diventata parte integrante dell’iniziativa.

La donazione più rilevante riguarda l’ambito sanitario: una parte consistente dei fondi è stata destinata all’acquisto di un bilirubinometro del valore di 5mila e 832,21 euro, donato alla Terapia Intensiva Neonatale dell’ospedale Carlo Poma di Mantova. Si tratta di uno strumento medico di grande importanza per il controllo non invasivo dei livelli di bilirubina nei neonati, che contribuirà concretamente a migliorare la qualità delle cure offerte.

Accanto a tale intervento, le risorse raccolte sono state distribuite a diverse realtà del territorio che operano quotidianamente nel sociale e nel volontariato. Tra gli enti beneficiati figurano Asd Verso, impegnata in progetti di inclusione e sostegno, Abeo Sostegno, da anni al fianco delle famiglie dei bambini ricoverati, e la parrocchia di Goito, punto di riferimento per numerose iniziative solidali locali.

Un’attenzione particolare è stata riservata anche al supporto alimentare e all’assistenza alle persone in difficoltà, attraverso contributi destinati alla Casa di Beniamino di Cavriana e ai servizi sociali del Comune di Goito, sotto forma di buoni alimentari.

Non è mancato infine il sostegno al Rifugio del Cane, realtà che si occupa della cura e dell’accoglienza degli animali abbandonati.

La Morenica 2025 si conferma così non solo come evento sportivo capace di richiamare appassionati e visitatori, ma anche come occasione concreta per restituire valore al territorio, trasformando la partecipazione e la condivisione in un aiuto tangibile per la comunità. Un esempio di come il Moto Club Mincio di Goito sia un’associazione che si impegna a favore del territorio e delle persone che lo vivono.