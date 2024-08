Grande successo per il secondo fine settimana della Festa dell’Unità a Torriana: attesa per la Chiusura Regionale

Il secondo fine settimana della Festa dell’Unità a Torriana, Serravalle Po, organizzata dal Partito Democratico di Mantova, ha registrato un grande successo di pubblico. Le giornate di giovedì, venerdì, sabato e domenica hanno raggiunto il tutto esaurito, totalizzando oltre 2000 presenze, con una media di 500 coperti al giorno. La manifestazione si è confermata un appuntamento imperdibile, grazie alla combinazione vincente di buona cucina, musica e intrattenimento per tutte le età e la novità di un ampio spazio libri, nuovi e usati. Un aspetto apprezzato del fine settimana è stata la partecipazione ai dibattiti in calendario. La serata di venerdì ha visto un’ampia discussione sul tema dell’autonomia differenziata, con la presenza di figure di spicco come il Senatore Alessandro Alfieri, coordinatore nazionale della campagna parlamentare del PD su questo tema. Alfieri ha sottolineato i rischi legati a un’implementazione non adeguata dell’autonomia differenziata, in particolare per i territori di confine come quello mantovano, che potrebbero vedere un aumento della burocrazia e disuguaglianze territoriali in settori cruciali come sanità, istruzione e attività economica. L’incontro di sabato è stato dedicato al ricordo di Enrico Berlinguer e il suodiscorso sulla cultura che l’allora leader del PCI tenne a Mantova nel 1983 (approfondimento a fianco).

“Siamo riusciti a raddoppiare la presenza rispetto al primo fine settimana, grazie anche a una varietà di spettacoli che ha attirato pubblico sia giovedì che venerdì, oltre ai giorni di sabato e domenica, che sono stati particolarmente affollati,” ha dichiarato Nicolò Agosta, responsabile organizzazione della Federazione PD di Mantova- “Questa seconda settimana ha trovato la giusta marcia e sta ottenendo risultati molto interessanti in termini di partecipazione: tutto ciò grazie all’impegno costante di tanti militanti: oltre a tutto il Destra Secchia, stanno facendo la propria parte i militanti di Suzzara e Tabellano, Borgo Virgilio, Castelbelforte, Curtatone, Rivalta sul Mincio e Castiglione delle Stiviere e altri sono in arrivo, per una vera provincia militante. Un buon auspicio per l’ultima settimana, che sarà la più importante, trasformandosi anche in appuntamento regionale, con sei giorni di festa.” Per la terza e ultima settimana, il programma è ricco di eventi musicali, senza dimenticare gli appuntamenti di particolare rilievo presso lo spazio libri. Sabato 17, alle ore 20:00, si terrà un dibattito sul tema “La salute tra presente e futuro: diritti e negazioni”, con interventi di Elena Carnevali, Sindaca di Bergamo, l’On. Antonella Forattini, il consigliere regionale On.Marco Carra, moderati da Sondra Ghidini e Laura Pradella del Dipartimento Salute del PD Federazione di Mantova. Lunedì 19, ore 20:00, si svolgerà un incontro dal titolo “Mantova: la provincia che vogliamo”, una tavola rotonda sulla sanità, infrastrutture, lavoro e ambiente in provincia di Mantova. Parteciperanno sindaci, consiglieri e altri esponenti politici locali, e l’evento sarà concluso dal Segretario provinciale del PD, Adriano Stabile. Abb