Grave incidente a Cavriana: 52enne esce di strada in scooter, trasportato in codice rosso a Brescia

CAVRIANA – Paura nella serata di ieri nel territorio collinare dell’alto mantovano. Un grave incidente stradale si è verificato lungo strada Capre, nella frazione di San Cassiano a Cavriana, lasciando un uomo in condizioni critiche.

Il sinistro è avvenuto nella tarda serata, quando un 52enne residente a Castiglione delle Stiviere stava percorrendo la via in sella al suo scooter. Per cause che sono tuttora al vaglio delle forze dell’ordine, il conducente ha perso improvvisamente il controllo del mezzo a due ruote, fuoriuscendo autonomamente dalla sede stradale. Nell’impatto non sono rimasti coinvolti altri veicoli.

I soccorsi in codice rosso

I sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, hanno constatato fin da subito la gravità dei traumi riportati dall’uomo. Data la serietà della situazione, è stato richiesto il tempestivo intervento dell’eliambulanza. Il velivolo d’emergenza ha preso in carico il ferito, trasportandolo d’urgenza in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

I rilievi delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castiglione delle Stiviere. I militari si sono occupati di gestire la viabilità e di effettuare i rilievi planimetrici necessari a ricostruire l’esatta dinamica della caduta, cercando di determinare se la sbandata sia stata causata da un malore improvviso, da una distrazione o da un’insidia sul manto stradale.