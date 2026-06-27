Inferno di fuoco alla Cantina Sociale di Quistello: ingenti danni ma nessun pericolo ambientale

QUISTELLO – Un vasto incendio ha colpito duramente la storica Cantina Sociale di Quistello – Unha colpito duramente la storicanella tarda serata di venerdì 26 giugno, lasciando dietro di sé una scia di forte distruzione. Le fiamme, divampate ieri poco dopo le ore 23 e visibili anche a grande distanza, hanno interessato i locali interni, il magazzino e la copertura dello stabilimento situato in Via Roma.

Sul posto sono intervenute d’urgenza diverse squadre dei Vigili del Fuoco con autobotti e autoscala da Mantova e dai distaccamenti limitrofi, supportate dai Carabinieri di Quistello e San Giacomo delle Segnate. Il tempestivo intervento dei soccorritori ha evitato il peggio, escludendo tempestivamente la presenza di feriti o intossicati. Dai primi accertamenti condotti dalle forze dell’ordine, la causa dolosa è stata ufficialmente esclusa: il rogo sarebbe partito accidentalmente dalla zona cucina.

Lo scenario della distruzione

Le prime luci del mattino hanno rivelato la gravità dei danni subiti dalla cooperativa:

Il magazzino principale è andato completamente distrutto in una delle sue sezioni, dove si trovavano le macchine imbottigliatrici e un furgone aziendale.

L’area eventi , fiore all’occhiello per la promozione del Lambrusco locale, risulta pesantemente compromessa.

Il tetto ha subìto il crollo di una parte della copertura, danneggiando anche i pannelli fotovoltaici installati.

La seconda sezione del magazzino è stata invece salvata grazie al muro tagliafuoco e al lavoro strategico dei Vigili del Fuoco.

Via Montegrappa, la principale arteria d’accesso alla cantina, è rimasta transennata e chiusa al traffico per tutta la mattinata. Per motivi di sicurezza e per consentire le ultime operazioni di smassamento,, la principale arteria d’accesso alla cantina, è rimasta transennata e chiusa al traffico per tutta la mattinata.

Monitoraggio ambientale: escluso il rischio tossico

Sul luogo del disastro sono prontamente intervenuti i tecnici di ARPA Lombardia per valutare le ripercussioni ambientali dell’incendio. Fortunatamente, i riscontri hanno rassicurato la cittadinanza:

Qualità dell’aria: Le misurazioni speditive effettuate lungo il perimetro con strumentazione portatile non hanno evidenziato valori anomali. Le sostanze rilevate rientrano nei tipici inquinanti da combustione e le loro concentrazioni sono rimaste basse grazie alla rapida dispersione dei fumi in atmosfera. [1]

[1] Campionamento: Non è stato necessario installare i campionatori ad alto volume, dato che il rogo è stato contenuto e spento in meno di 6 ore. [1]

[1] Gestione idrica: Nessuna contaminazione per le acque superficiali; il liquido utilizzato per lo spegnimento è stato interamente raccolto nel piazzale della struttura, scongiurando fuoriuscite nei canali.

I risultati delle analisi e le rassicurazioni ambientali sono stati comunicati direttamente al Sindaco e al Vicesindaco di Quistello, rimasti sul posto per tutta la durata delle operazioni insieme al personale dell’ATS. Sebbene il danno economico per la cantina e per l’intera comunità sia ingente, la macchina dei soccorsi e della sicurezza ha evitato un bilancio ben peggiore.