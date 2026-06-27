Pontemerlano: si apre una voragine nella provinciale. Ostigliese chiusa per almeno una settimana

RONCOFERRARO – Traffico in tilt e viabilità d’emergenza nel mantovano a causa di un improvviso e spettacolare cedimento strutturale. Nella tarda serata di giovedì, l’allarme è scattato lungo la strada provinciale Ostigliese, nell’abitato di Pontemerlano di Roncoferraro, dove si è aperta una profonda voragine che ha letteralmente squarciato la carreggiata da un lato all’altro. Solo il caso ha evitato la tragedia: al momento del crollo, infatti, non vi erano automobili in transito.

La causa del disastro è stata individuata nella rottura di un manufatto idraulico che scorre nel sottosuolo, proprio al di sotto della sede stradale. La conseguente e massiccia perdita di acqua ha eroso il terreno sottostante, provocando il definitivo e strutturale collasso dell’asfalto.

Cantieri aperti e viabilità alternativa

Il danno è decisamente importante e la Provincia ha dovuto decretare la chiusura immediata del tratto stradale. Secondo le prime stime dei tecnici, saranno necessari almeno sette giorni di lavori per ripristinare le condizioni di sicurezza e riaprire l’arteria, che di fatto al momento risulta tagliata in due.

Per evitare l’isolamento dei residenti e non paralizzare i collegamenti da e per Mantova, è stato predisposto un piano d’emergenza per deviare il flusso dei veicoli:

Direttrice Romana: Una parte consistente del traffico verrà instradata verso i territori di Bagnolo San Vito e Borgo Virgilio.

Strada Provinciale 80: Per alleggerire la circolazione, nel pomeriggio di ieri è stato riaperto d’urgenza il ponte a Cardinala di Serravalle Po, che era chiuso per manutenzione dallo scorso maggio.

I tecnici sono già al lavoro per ridurre al minimo i tempi di intervento, ma i disagi per i pendolari diretti al capoluogo saranno inevitabili per tutta la settimana.