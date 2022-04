Il cimitero di Asola si amplia: lavori da 200mila euro

ASOLA – Il Comune ha affidato alla ditta Art Costruzioni srl di Salò i lavori per la realizzazione di un modulo cimiteriale costituito da otto nuove cappelle private con porticato antistante, per una spesa compressiva di 198mila e 419 euro. La nuova struttura sarà edificata nella parte nuova del cimitero in posizione allineata e simmetrica alle otto cappelle che erano state precedentemente edificate nel 2010. L’intervento sarà finanziato dall’utilizzo di fondi dell’ente uniti ai ricavi che si otterranno dalla vendita ai privati di queste nuove tombe di famiglia e prevede anche la realizzazione del collegamento funzionale contiguo alla porzione absidale della chiesa cimiteriale comprendente i porticati e i loculi.

«Si tratta di un intervento importante – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luciano Carminati – che è stato pensato per creare delle nuove cappelle, dei nuovi forni e collegare le due zone del cimitero, e cioè quella di più recente realizzazione a quella monumentale. Abbiamo inserito l’intervento nel piano triennale delle opere pubbliche che è stato approvato dal consiglio comunale – continua Carminati – e l’idea è di realizzarlo in due stralci funzionali, per realizzare lavori che creino una continuità fra le due parti del cimitero e per andare a ridisegnare un’intera area del nostro camposanto».

Il primo lotto dei lavori riguarderà le otto nuove cappelle ciascuna dotata di sei loculi con avanportico, corrispondenti a complessive 48 sepolture, mentre il secondo stralcio comprenderà la realizzazione di trentasei nuovi loculi che si otterranno nella parte retrostante coperta adiacente la chiesa cimiteriale e che saranno assegnati ai richiedenti che non necessitano di spazi a cappella.

Il criterio di aggiudicazione dell’appalto è stato quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in rapporto alla qualità e al prezzo, con la ditta gardesana che si è aggiudicata i lavori che ha offerto uno sconto pari all’1,5% sull’importo a base d’asta. Il tempo di esecuzione dell’opera è previsto in 148 giorni dalla data di consegna dei lavori.