Il Drasso Park e Porto Mantovano si accendono con la festa della birra

Porto Mantovano Giunta alla quinta edizione, riecco la Porto Beer Fest, la festa della birra organizzata da Porto in Rete. Da ieri a lunedì sera compresi non solo sarà possibile consumare le birre artigianali del Birrificio Otus (Bergamo) e cenare negli spazi verdi del Drasso Park, ma ci sarà molto spazio anche per musica e divertimento. Stasera sul palco i TimeOut: la tribute band ufficiale e riconosciuta da Max Pezzali concederà agli spettatori un viaggio tra le generazioni con i migliori pezzi del cantante pavese e degli 883. Domani invece spazio alla musica dance e al pop con Marco Marzi e Marco Skarica di Radio Bruno, produttori e dj da più di 20 anni. La rassegna si concluderà lunedì sera con sotto il ritmo latino con le esibizioni della scuola SalsaStyle e Todos de Salsa animati dalla musica di Dj Gabo. Commenta Massimo Avigni, presidente di Porto in Rete: «Lo scorso anno abbiamo provato a riprendere da dove eravamo rimasti prima della pandemia. Quest’anno invece auspichiamo di poter veramente ritornare ai livelli del 2019 proponendo musica, divertimento e buon cibo».