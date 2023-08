Calciomercato dilettanti – Il San Lazzaro ufficializza Zuccati. Turchi piace alla Ceresarese

MANTOVA Il San Lazzaro ha definito la trattativa per l’arrivo dell’esterno offensivo Zuccati, con il quale dovrebbe aver chiuso l’organico. La Castellana prova Esposito e Zanazzi, ma cerca ancora una punta di primo livello. In Prima la Poggese cede al Quistello l’attaccante Piva e al River il difensore-centrocampista Mantovani. In Seconda categoria mercato chiuso per il Soave con l’attaccante del Mozzecane Bindella, dopo aver raggiunto l’accordo col club d’appartenenza, altrettanto è stato fatto con la punta veronese, afferma il dirigrnte Alansi: «Una “freccia” in più per l’attacco e l’organico in mano a Veneziani». La Cantera è interessata a Marinica attaccante ex Union Team ma deve vincere la concorrenza della Mantovana. Oggi potrebbe esserci il passaggio dalla Voltesi alla Ceresarese di Turchi. Un obiettivo di mercato del New Castellucchio poteva essere l’attaccante ex Voltesi Bellamine, ma probabilmente l’affare non si farà.