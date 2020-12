Covid, 264 nuovi contagi. Novembre nero: in un mese metà dei casi da inizio pandemia

MANTOVA Contagi in calo a livello nazionale, ma a Mantova nele ultime 24 ore si è registrato un piccolo boom dopo la tregua dei giorni scorsi. I nuovi casi di oggi sono 264, tra i quali oltre ai 38 di Mntova, spiccano tre focolai per 12 casi ognuno a Bagnolo San Vito, Castiglione delle Stiviere e Ronmcoferraro, cui vanno aggiunti gli 11 di Curtatone e 10 di Suzzara. Da inizio pandemia nella nostra provincia sono stati accertati 12158 casi di Covid; metà di questi, 6082, sono stati registrati nel mese appena trascorso. La maglia nera di questo novembre altrettanto nero va a Bozzolo con 210 nuovi casi postivi in 30 giorni.