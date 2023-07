Solferino – Più sicurezza: arrivano le telecamere nei parchi

Solferino Aumenta la videosorveglianza in paese. In particolare, come spiegato dal sindaco Germano Bignotti, la videosorveglianza riguarderà i parchi pubblici: «I lavori sono stati già affidati e cominceranno tra qualche giorno. Si tratta di vari impianti di telecamere dislocati in alcune aree verdi locali. Nello specifico due saranno installate all’interno del parco dell’Ossario la cui cura era in origine di competenza della società Solferino e San Martino e ora, dopo la stipula di una convenzione, è passata in capo all’amministrazione comunale. Altra telecamera poi lungo via Persichella, nel cuore del nostro centro storico, sempre puntando verso il parco pubblico che ospita anche giochi inclusivi per bambini. Un’ultima telecamera verrà installata nel parco della Rocca».

Ancora molto forte intanto l’eco del grandissimo successo per la storica giornata del 24 giugno. Tra i momenti indelebili, oltre alla Fiaccolata, l’inaugurazione della mostra fotografica in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, all’interno delle sale della Torre Civica, dal titolo “E poi ci siamo incontrati”. Gli scatti di Annalisa Ausilio, Emiliano Albensi, Michele Squillantini, Giulia Gorla e Selena Caporale, fanno riferimento ad alcune emergenze dei nostri giorni. L’esposizione sarà aperta al pubblico, per il periodo estivo nei weekend, dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. In alternativa, per visitarla durante i giorni feriali, c’è la possibilità di prenotazione. E sempre per restare in tema Cri, ci sono ulteriori novità e sviluppi anche per quanto riguarda la firma del protocollo d’intenti tra Comune, organizzazione e privati cittadini dopo la donazione di un immobile sito in piazza Torelli, in comodato d’uso gratuito per venticinque anni all’amministrazione locale ed alla Croce Rossa. È stata ratificata infatti all’unanimità l’intesa tra le parti e quindi a breve si potrà procedere con la sottoscrizione e la redazione dei lavori. Dopo la ristrutturazione a carico dell’associazione, la proprietà con i suoi diecimila mq farà da quartier generale della Solferino Accademy pronta a trasferirsi dalla capitale sulle colline moreniche. Come già accennato, sarà un hub di formazione per ospitare stage e corsi per volontari, con spazi per attività collettive e qualche alloggio tipo foresteria. Anche la Regione è pronta a scendere in campo ed in prima linea per aderire al progetto. (amc)