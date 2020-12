In giro dopo il coprifuoco: la Locale sanziona tre stranieri non residenti

VIADANA Lo scorso 28 novembre poco prima di mezzanotte, durante un servizio di vigilanza dinamica e controllo a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica al fine del contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, gli agenti della polizia locale di Viadana hanno sanzionato tre cittadini, non residenti nel Comune rivierasco per non aver rispettato le normative del Dpcm. A darne notizia l’assessore alla sicurezza Romano Bellini . «La pattuglia ha notato presso il centro cittadino tre individui che si aggiravano con fare sospetto oltre l’orario consentito dal decreto ministeriale – ricorda l’esponente dell’esecutivo locale -. I tre soggetti, una volta fermati e interpellati dagli agenti, non sono stati in grado di giustificare la loro presenza sul territorio viadanese. Dai controlli effettuati tramite la banca dati delle forze dell’ordine – prosegue il componente dell’amministrazione in carica – è risultato che nessuno dei tre uomini risiede nel Comune. Inoltre a carico dei soggetti in questione risultano parecchi precedenti penali per danni verso il patrimonio. Gli agenti dopo aver sanzionato i tre per il non rispetto del Dpcm, e ritenendo che ci fossero fondati motivi per la sicurezza e la tranquillità pubblica, hanno quindi contattato la Questura di Mantova per richiedere l’obbligo di allontanamento dei tre soggetti dal Comune di Viadana. Il Questore – conclude Bellini – dopo aver visionato la documentazione inviata, ha imposto il divieto di fare ritorno sul territorio comunale per un periodo di tre anni a due dei tre soggetti controllati». (l.c.)