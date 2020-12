Viadana, servizi sanitari in spazi recuperati

VIADANA Caldaia ko nella sede del Cps di Viadana di via Cavour. Sull’argomento, tema posto all’attenzione del consiglio comunale da parte del capogruppo di “Io Cambio” Fabrizia Zaffanella , si è soffermato il sindaco Nicola Cavatorta . Per il primo cittadino la criticità sarà presto superata in quanto a breve il servizio sarà spostato nella nuova sede, ubicata nell’ex ospedale: «Non si è provveduto ad intervenire alla riparazione del guasto – ha precisato Cavatorta – in quanto già in questi giorni gli operatori stanno provvedendo al trasloco. Vorrei aggiungere che nell’arco del 2020 oltre alla nuova sede del Cps presso gli spazi dell’ex ospedale cittadino, grazie all’iniziativa dell’Asst di Mantova, altre sedi sono state ubicate nel centro cittadino, come ad esempio la nuova sede dei tamponi presso piazzale Libertà (nei locali dell’ex Plaza di proprietà comunale) in sostituzione della tenda messa a disposizione dalla Protezione Civile presso il parcheggio del campo da rugby. In queste settimane si è anche concluso l’iter relativo alla concessione ad uso gratuito degli spazi dell’ex ludoteca, presso il MuVi, quale nuova sede della Pro loco, fortemente voluta anche dall’amministrazione e giunta uscente. Infine, anche se per merito della fondazione “Villaggio del Ragazzo”, è stato fatto un importante recupero di oltre 600 mq, sempre in centro, dove, grazie ad una convenzione con il comune di Viadana, è ora possibile ospitare alcune classi elementari dell’istituto Vanoni. Esse hanno liberato gli spazi dell’ex pretura in via Grossi che quindi sono stati concessi al “Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti” che può godere di una sede propria dopo parecchi anni. Tutto ciò per evidenziare che in questo anno difficile a causa dell’emergenza Covid-19, c’è stata comunque l’intenzione di riportare e garantire i servizi fondamentali presso il centro cittadino andando a recuperare spazi che altrimenti sarebbero stati inutilizzati».

Lorenzo Costa