In municipio di Goito solo su appuntamento come durante l’emergenza

GOITO – Solo su appuntamento e negli orari previsti i cittadini di Goito possono accedere agli uffici comunali.

Nel caso il cittadino non ne sia provvisto non può accedere ai servizi di cui necessita e viene invitato ad uscire dal municipio e a telefonare all’ufficio di pertinenza per ottenere quanto previsto. Questo in estrema sintesi è quanto si evince dal comunicato del 6 settembre di quest’anno nella home page del Comune. Una decisione che, se aveva una sua logica durante il periodo della pandemia, ora che certe limitazioni sono state allentate o addirittura tolte sta alimentando non poche polemiche tra i goitesi. Alcuni di questi considerano l’atteggiamento adottato una sorta di forzatura incomprensibile. A più di un cittadino, infatti, è accaduto che una volta entrato in municipio sia stato fermato all’ingresso per fornire le informazioni del caso e la prima domanda che si sente rivolgere è molto semplice: “Lei ha l’appuntamento?”. Le persone non disponendo dell’appuntamento hanno ricevuto un foglio sul quale è stato riportato il numero di telefono dell’ufficio ove poter disporre del servizio di cui necessità con l’invito a chiamare per fissare l’appuntamento. Queste persone appena fuori dal municipio hanno contattato il personale dell’ufficio che gentilmente ha dichiarato che appena si fosse liberato, una questione di pochi minuti, poteva tranquillamente accedere ed avere quanto desiderato. In definitiva serve si l’appuntamento, ma se l’addetto in quel frangente è libero non viene impedito al cittadino di entrare e ricevere il servizio richiesto. La vicenda, quindi, ha assunto in questi giorni tinte grottesche. Da una lato si è intransigenti e dall’altro si agisce come accadeva prima della pandemia. Il sindaco, una volta contatto sull’argomento, ha chiarito che lo strumento dell’appuntamento diviene utile per consentire al personale di operare nel migliore dei modi. Che quanto riportato sul sito va considerato un suggerimento. Di conseguenza nulla vieta che, qualora l’addetto sia nelle condizioni di rispondere alla richiesta del cittadino in tempo reale anche se lui non ha preso l’appuntamento, ciò avvenga senza alcun problema.