MantovaMusica annulla i concerti

Mantova Con rammarico siamo costretti ad annunciare la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti gli eventi in programma. Il DCPM del 4 marzo 2020 impone infatti che siano “sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”.

Confidando nella vostra comprensione, speriamo che la situazione emergenziale che si è venuta a creare a causa del COVID-19 si risolva al più presto.

Di seguito riepiloghiamo nel dettaglio gli eventi annullati:

13 marzo – Società della Musica : Adelaide

– : Adelaide 15 marzo – Concerti della Domenica : Bach: integrale dei concerti Brandeburghesi

– : Bach: integrale dei concerti Brandeburghesi 20 marzo – Società della Musica : Harmoniemusik

– : Harmoniemusik 22 marzo – Concerti della Domenica : Beethoven & Debussy

– : Beethoven & Debussy 25 marzo – Educational: Concerto per le case di riposo

IMPORTANTE:

Per chi avesse già acquistato uno o più biglietti per i concerti sopra elencati, è possibile ottenere il rimborso completo presentandosi presso la Segreteria di MantovaMusica (Madonna della Vittoria – via Monteverdi 1) con il biglietto/i integro/i entro 5 giorni dalla data prevista per l’evento, nei seguenti giorni ed orari: