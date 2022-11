La forma associata della Polizia locale non funziona, va rivista” , la lamentela del M5S di Porto

PORTO MANTOVANO – I cittadini di Porto Mantovano si lamentano della mancanza di sicurezza in merito alla viabilità: traffico in aumento e pochi controlli da parte della Polizia locale a scapito di categorie quali ciclisti e pedoni. Porta voce di tali rimostranze è il consigliere di minoranza del M5S Renata Facchini che interroga sindaco e giunta rispetto alla problematica. Punto focale di questa interpellanza sono proprio gli scarsi controlli da parte delle forze dell’ordine e in particolare della Polizia locale, servizio associato e quindi condiviso con San Giogio Bigarello e Castelbelforte. «Ho raccolte, in diverse occasioni, segnalazioni dai cittadini in merito alla viabilità e sicurezza stradale nel territorio comunale, considerato che, in effetti, negli ultimi anni, la fluidificazione del traffico e l’aumento della velocità media delle auto, su tutto il territorio comunale ha aumentato i rischi anche per tutte le altre categorie dei fruitori degli spazi pubblici – ha detto Facchini -. Tenuto conto, tra l’altro, della percepita ridotta presenza della Polizia locale sul territorio, dovuta alla scelta, priva per di più, di elementi di reciprocità che, anche i meno avveduti possono considerare singolare), di condividere gli «genti di Polizia locale in forza a Porto Mantovano, con altri enti, non proprio prossimi al territorio comunale. Chiedo, facendomi perciò porta voce di parecchi cittadini, al sindaco che si affronti con il tema della sicurezza delle arterie stradali dedicate ai veicoli a motore; delle ciclabili; degli attraversamenti pedonali e ciclopedonali, su tutto il territorio comunale. Aggiungo, poi, la richiesta di uno studio di impatto complessivo (riguardante gli aspetti di traffico, ambientali e di qualità della vita dei residenti) per tutto il territorio comunale. E infine di rivedere responsabilmente entro fine anno la convenzione per la gestione in forma associata, nella forma attuale, dei servizi di Polizia locale al fine di garantire un proficuo presidio del territorio comunale, anche in termini di sicurezza stradale. Tenuto conto che non vi è nulla di male, e mi riferisco alla giunta, ammettere di avere effettuato valutazioni sbagliate al momento della sua sottoscrizione», conclude l’assessore pentastellato Renata Facchini.