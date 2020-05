Forza Italia all’attacco di Palazzi: tanti rendering e poi tante incompiute

MANTOVA In clima di emergenza sanitaria certi annunci e certe promesse fatte dal sindaco sono inopportune, se non nell’ottica di una campagna elettorale mai sospesa. A sostenerlo, all’indirizzo di Mattia Palazzi, è il coordinamento cittadino di Forza Italia retto da Nicola Sodano, con il supporto dell’organismo provinciale coordinato dall’on. Anna Lisa Baroni.

Per gli azzurri «l’Italia e Mantova, secondo il nostro sindaco, sono su due pianeti diversi. L’Italia è economicamente in affanno da tutti i punti di vista; la congiuntura mondiale e quella europea, aggravate dalle conseguenze del Covid, ci consegnano uno scenario nel presente e nel futuro prossimo che preoccupa l’intero sistema Italia; sono in vista tempi durissimi per le finanze pubbliche. Mantova invece, a quanto pare, appartiene a un’altra galassia».

Nello specifico, negli ultimi tre mesi, Forza Italia contesta al primo cittadino di non avere smesso di lanciarsi in nuove “grandiose avventure”: «Gli ultimi 90 giorni – accusano – hanno visto Palazzi impegnato dapprima a proporre un meraviglioso parco urbano attorno a palazzo Te documentato da rendering futuristici», con l’obiettivo di trasformare gli storici e malandati giardini «nella nuova Versailles mantovana», ma con l’effetto finale del progetto: un parco giardino stile Gardaland».

Sotto la lente azzurra anche la prospettata demolizione dello stadio, delocalizzato sul Migliaretto, e il prefigurato centro ricerche sul plasma, «il cui costo di gestione (lasciamo perdere i costi di realizzazione) non può essere inferiore a decine di milioni l’anno».

Da ultimo, la sferzata sul Palazzo del Podestà, ancora privo di destinazione, ma che di sola variante palazziana costa 7 milioni di euro. E per finire l’opera, mancano all’appello non meno di 10-15 milioni. Per non parlare dell’altrettanto futuribile Mantova Hub, che inevitabilmente finirà per restare incompiuto, come tante analoghe operazioni di cementificazione della nostra storia precedente. Peraltro il megaprogetto dell’archistar Boeri era già sede annunciata di un avanzato centro ricerche di tecnologie neurobiologiche, unico al mondo: il futuro delle risorse comunali è roseo, quindi meglio abbondare».

In conclusione, per i vertici di Forza Italia Palazzi «ama ripetere che in questo periodo le priorità sono altre ma, nei fatti, è impegnato in una perenne campagna elettorale»