Calcio Prima Cat. – Le otto sorelle (più una) all’assalto della Promozione

Mantova Partiranno oggi anche tre protagoniste del prossimo campionato di Prima Categoria, che si preannuncia quest’anno sempre più una “Promozione B”. Si tratta del Porto (via alla preparazione alle 19.30), dello Sporting (18.30) e della Villimpentese (19.45). Qui sopra i possibili 11 di tutte le “magnifiche otto” mantovane, che in realtà sono 9, considerando che il Viadana sarà nel Crer.

Una delle favorite è sicuramente la Governolese, che ha rinnovato l’organico in base ai dettami di mister Giuseppe Bizzoccoli: un mix tra fedelissimi del tecnico e ritorni, atleti che conoscono bene l’ambiente. Garutti, Modena, Bianchi, Terragin, Pini e Ciadamidaro sono solo alcuni dei colpi messi a segno dallo scatenato ds Marco Dalmaschio. Tra le favorite anche il Porto, che ha inserito meno giocatori nello scacchiere di mister Marco Fantini, ma ha operato innesti di qualità: Beggi, Ndiaye (un ritorno) e soprattutto Salardi, colpaccio del ds Fausto Cominotti e del dg Diego Fusaro. Correttivi interessanti anche per la Serenissima, che ha perso pedine come Anoir Eddaoudi e Boukaroua davanti. Il ds Micheloni ha abbassato l’età media regalando a mister Tenedini i talentuosi Mazzocchi e Meloni. In porta l’affidabile Contesini, mentre a centrocampo ci sono El Hamdaoui e Palladino, un esterno proveniente dalla Basilicata con esperienze in D. La mina vagante però sarà la Poggese, che ha registrato nuovi ingressi di sponsor importanti e ha potuto fare una seconda parte di mercato stellare, prendendo atleti categoria superiore come Marangi, Scappi e Martina. Abbastanza per poter puntare ai play off. Una certezza resta lo Sporting Club, che ha integrato l’organico, già competitivo, di mister Luca De Martino con Cabroni, Azzali, Tonini e Rasini. Vera e propria outsider la Villimpentese di Gerry Ciccone, che ha inserito giocatori di talento ed esperienza, però in cerca di rilancio, come Giarruffo e Dondi, o dei lussi per la categoria come Serraino e Avanzini. Hanno perso pezzi importanti, ma saranno combattive, Rapid e Gonzaga. I blues di Gozzi, privatisi di Lacovara e Buoli, hanno puntato sull’esperienza di Fusari e il dinamismo di Cavalli per innescare la stella Vernizzi. Addii pesanti anche a Gonzaga: capitan Eddaoudi, Modena e Buzzi, tanto per fare tre nomi. Sono arrivati Zapparoli, Boukal, Halili e Vasaturo, chiamati a non farli rimpiangere. (gluc)