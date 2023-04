In quattro anni di governo Penna realizzate opere per 6 milioni

BAGNOLO Quattro anni dall’elezione dell’amministrazione con a capo Roberto Penna ,quattro anni di impegno profuso per la comunità. Come direbbe uno degli amministratori: «Chi decide di impegnarsi per il proprio paese prende coscienza che questo non possa essere un lavoro a ore: si è in prima linea da quando si esce di casa la mattina».

E si inizia a tracciare la somma di tutto il lavoro svolto. Diversi i progetti intrapresi, finanziati grazie a bandi regionali e non, dove i contributi a fondo perduto per queste opere arrivano nel totale a sfiorare la somma ragguardevole di sei milioni di euro.

Tra i tanti, per ora, spiccano la creazione del palasanvito con annessa palestra all’aperto ( 240.000 e 39.000 euro, rispettivamente), i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e messa in sicurezza presso via colombarotto (210.000 euro), l’installazione delle nuove protezioni dell’utenza vulnerabile e mitigazione della velocità nel territorio ( 50.000 euro), la creazione presso le ex scuole di campione di sette appartamenti destinati a giovani coppie a canone agevolato (1.400.000 euro), la riqualificazione della strada comunale roncodosso (70.000 euro), l’efficientamento energetico della sede comunale ( 261.000 euro), l’ampliamento dell’asilo nido “ sirenetta” ( 347.000 euro) e le sei postazioni come aree di pesca per persone con disabilità motoria e sensoriale, in collaborazione con il Parco del Mincio ( 474.000 euro) .

«Sono stati quattro anni intensi e con una pandemia in mezzo – il sindaco Roberto Penna- in alcune opere il comune è intervenuto anche con fondi propri – Abbiamo altri progetti da portare a casa e in fase di realizzazione ». (abb)