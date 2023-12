Stroncato da un malore a soli 37 anni

VIADANA Aveva solo 37 anni Michele Cavalli, strappato alla vita ieri mattina da un malore. Una notizia che ha sconvolto due comunità: quella di Viadana, dove il giovane giocava a calcio, e quella di Vicomoscano dove viveva e dove da tanti è ricordato per il suo grande cuore. «Era sempre gioviale, divertente e pronto ad aiutare – con queste parole Marco Maestrini, dirigente sportivo della squadra di calcio Cicognara-Cogozzo, dove il 37enne giocava nel campionato open a undici di calcio amatoriale, ricorda Michele Cavalli -. Mercoledì era con noi in panchina. L’ho visto l’ultima volta venerdì scorso. Per noi è stata una mazzata». Una passione, quella del calcio che aveva portato Michele a giocare anche tra gli amatori del calcio a sette in una squadra cremonese fino a diventare dirigente della Vbc Casalmaggiore che ieri, dopo la tragica notizia, ha rivolto un ultimo saluto a Michele, “Pongo”, come erano soliti chiamarlo: «una vita – hanno detto – che si è spezzata troppo in fretta a soli 37 anni. Mancherà a tutti la tua carica, la tua goliardia, mancherà vederti fare foto con le tante giocatrici passate al PalaRadi. La Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore si stringe attorno alla mamma Franca e al fratello Paolo in questo momento di dolore». E proprio la squadra ieri sera è scesa in campo con il lutto al braccio.

Un mondo, quello del calcio, che ora, insieme ai tanti amici e e conoscenti, piange la tragica scomparsa di Michele scomparso in seguito ad un malore che lo avrebbe colto senza alcuna avvisaglia. Inutile, purtroppo, ogni tentativo di salvare il 37enne.

I funerali si terranno domani, alle ore 14.30, presso la Chiesa Parrocchiale di Vicomoscano.