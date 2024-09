Isola Dovarese, Venerdì 6 Settembre al via la 57esima edizione del Palio delle Contrade

ISOLA DOVARESE Torna nel weekend la grande festa del Palio delle Contrade del paese in riva all’Oglio. La rievocazione storica, che è ormai giunta alla 57esima edizione, si svolgerà infatti da venerdì a domenica e avrà come tema “Odissea – De Homminis Itinere” che presenta una versione inedita del lungo viaggio dell’eroe verso la patria. Il programma prevede per venerdì alle 19.30 l’apertura della manifestazione, delle taverne e del mercato e alle 20.30 la benedizione dei gonfaloni e delle contrade sul sagrato della chiesa di San Nicolò. Alle 21 lo scambio delle chiavi fra il sindaco e il podestà e presentazione delle contrade (San Bernardino, San Giuseppe, Porta Tenca, Le Gerre). Il paese durante la rievocazione sarà governato dal podestà. Sabato alle 19 l’apertura della manifestazione, delle taverne e del mercato e alle 21 nella maestosa piazza si narrerà la storia dell’Uomo nel suo percorso verso la redenzione accompagnato dalle figure allegoriche della Giustizia, della Bellezza, della Pigrizia e da molte figure che in questo tragitto metteranno alla prova le capacità dell’Uomo. Lo spettacolo “ Odissea – De Homminis Itinere”, animerà il grande convivio e allieterà tutti i presenti, con grandi scenografie, suggestivi giochi di fuoco, danze e musiche dal vivo e altre incredibili fantasticherie nella magnifica corte dei Gonzaga. Domenica alle 11.30 apertura della manifestazione, delle taverne e del mercato e alle 17 l’assegnazione dell’ambito “Palio di Isola Dovarese”. Durante il corteo si potrà assistere a sfilate di dame e cavalieri vestiti dei loro abiti più belli per la visita della famiglia Gonzaga, a canti, balli e sfide, che decreteranno la contrada vincitrice. Verrà inoltre assegnato lo stendardo del “Favete Linguis” alla contrada che si distinguerà per la più fedele ricostruzione storica. Alle 21.30 ultimo suggestivo spettacolo, a cura dei gruppi isolani, che si concluderà con una magia di fuochi ad illuminare il cielo dell’Isola.

Paolo Zordan