Domenica e lunedì torna “Madre Terra” a Castiglione

“La Terra un Pianeta complesso”. Per l’occasione Parco Desenzani si trasformerà in un centro di attività ed educazione ambientale per celebrare il pianeta Terra. La manifestazione, ricca di eventi e laboratori, mira a sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza della biodiversità e del rispetto per l’ambiente

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE La città di Castiglione delle Stiviere si prepara ad ospitare “Madre Terra – La terra un pianeta complesso”: la manifestazione è in programma domenica 13 aprile nella splendida cornice di Parco Desenzani. Molte sono le associazioni che hanno aderito, alcune già impegnate sul territorio nell’ambito della tutela ambientale, tra cui Biociclo Srl e Indecast Srl. L’evento è organizzato dal Comune di Castiglione delle Stiviere in collaborazione con Pantacon Società cooperativa consortile di Mantova e Gruppo Tea, ed è patrocinata da Regione Lombardia e dalla Provincia di Mantova.

La manifestazione aprirà ufficialmente alle ore 11.00 con l’inaugurazione ed il saluto delle autorità; a seguire l’Associazione Culturale Danze Popolari Tsambal si esibirà in uno spettacolo che coinvolgerà il pubblico in un viaggio nei ritmi e nelle tradizioni di danze popolari internazionali. Nel corso della giornata sono previste visite guidate al Parco

Desenzani e due passeggiate naturalistiche nel Parco SIC complesso Morenico, a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco del Mincio. Nella stessa giornata si svolgerà il concorso “Merenda picnic.. in verde”; ai vincitori del miglior allestimento verrà donato un voucher, valido per due persone, per un’escursione in battello elettrico sul Lago Superiore di Mantova. “Madre Terra” si rivolge ad adulti, bambini e famiglie, con attività educative e divertenti che esplorano temi legati alla natura e alla biodiversità. La manifestazione ha l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini alla sostenibilità nello sfruttamento delle risorse del pianeta e all’adozione di corretti stili di vita; durante la manifestazione ci saranno occasioni per riflettere sulle condizioni del pianeta e sull’impegno a cui ognuno è chiamato.

Durante l’intera giornata, dalle 9.30 alle 18.00, sarà possibile partecipare a laboratori di falegnameria e riuso, attività di osservazione di insetti, letture e giochi di strada; sarà possibile osservare la piccola fattoria, a cura della Consulta agricola di Castiglione

delle Stiviere, con esposizione di animali da cortile. Verranno allestiti spazi informativi di realtà istituzionali, associative ed economiche del territorio e degustazioni di prodotti locali

a cura della Pro Loco di Castel Goffredo e delle associazioni Strada dei Vini e dei Sapori Mantovani e Le Moreniche Aps.

Lunedì 14 aprile, nel giardino della Biblioteca comunale A. Sigurtà, verrà proposto il laboratorio “Una magica creazione poetica: la mia casetta in 3D tra forme, colori e tanta immaginazione” a cura di Manuela Giacometti.

“In occasione della Giornata Mondiale della Terra, la città aloisiana conferma la tradizionale manifestazione dedicata alla tutela dell’ambiente e della natura – afferma il Sindaco Enrico Volpi – sarà l’occasione per riflettere sull’urgenza di proteggere la nostra casa comune attraverso azioni concrete e consapevoli. L’evento è aperto a tutti, con particolare attenzione alle famiglie e ai giovani che vogliono diventare parte attiva nella salvaguardia della Terra. In aggiunta, saranno presentate alcune delle migliori pratiche ecologiche adottate da aziende e associazioni locali, con l’intento di diffondere una cultura della sostenibilità. Vi aspettiamo numerosi per una giornata ricca di divertimento, apprendimento e sorprese!”. In caso di maltempo la manifestazione verrà posticipata a domenica 4 maggio 2025.