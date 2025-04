Forzano un armadietto in stazione e svuotano estintore a terra

MANTOVA Nel tardo pomeriggio di ieri il capo stazione delle Ferrovie dello Stato di Mantova chiedeva l’intervento dei Carabinieri all’interno della stazione ferroviaria in quanto, lungo il binario 1, dopo aver forzato un armadietto, due ragazzi avevano prelevato ed utilizzato un estintore riversando a terra la schiuma. I due ragazzi si rifugiavano nei bagni pubblici. Uno di loro, un 17nne di Roncoferraro, veniva fermato da una pattuglia della Sezione Radiomobile di Mantova, e denunciato alla Procura per i minori per danneggiamento e getto pericoloso di cose. Sono in corso i dovuti accertamenti per risalire all’identità dell’altro giovane.