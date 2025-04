Il maresciallo Terelle è il nuovo comandante della stazione dei Carabinieri di Moglia

MANTOVA Da alcuni giorni si è insediato il nuovo Comandante in sede vacante della Stazione Carabinieri di Moglia. È il Maresciallo Luca Terelle, 22 anni, originario di Piedimonte San Germano (FR).

Il giovane sottufficiale è laureato in Scienze Giuridiche della Sicurezza. Dopo il corso formativo per Marescialli dell’Arma dei Carabinieri svolto nella prestigiosa scuola di Firenze, il Maresciallo Terelle è stato destinato alla Stazione Carabinieri di Gonzaga, e da alcuni giorni ha assunto il nuovo prestigioso ed oneroso incarico.

Mella mattinata del 9 aprile il neo Comandante di Stazione, accompagnato dal Comandante della Compagnia di Gonzaga, Maggiore Giuseppe Fiore, è stato ricevuto dal Sindaco di Moglia, dott. Claudio Bavutti. Il primo cittadino, nel dare il benvenuto al Maresciallo, ha espresso parole di elogio nei confronti del nuovo Comandante di Stazione.

Il Maresciallo Terelle, nonostante la giovane età, ha già dimostrato la sua preparazione professionale ed il suo impegno, mettendosi a disposizione della comunità con l’obiettivo di garantire un servizio efficace ed efficiente, nonché una presenza costante sul territorio.

A complimentarsi con il nuovo Comandante di Stazione è stato il Colonnello Vincenzo Di Stefano, Comandante Provinciale di Mantova, il quale ha espresso parole di elogio nei confronti del neo Comandante.

Il Maresciallo Terelle ha ringraziato il Sindaco Bavutti, ribadendo che profonderà il massimo impegno al fine di fornire concrete risposte alla popolazione, assicurando così la percezione di sicurezza sul territorio.