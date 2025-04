Volley Serie B maschile – La Kema Asola non vuole gettare la spugna. Mutti: “A Bologna venderemo cara la pelle”

ASOLA Dopo il convincente successo pieno (3-0) ottenuto lo scorso weekend al PalaSchiantarelli contro il Grassobbio, la Kema Asola Remedello si prepara ad affrontare una nuova e fondamentale sfida in programma sabato a San Lazzaro di Savena (ore 21) contro l’Hokkaido Bologna. La squadra emiliana, attualmente seconda in classifica nel girone C insieme al Villa d’Oro Modena, rappresenta un avversario di grande difficoltà in questa fase decisiva del campionato. Nella gara di andata si era imposta ad Asola per 3-1. D’altro canto per la Kema, quart’ultima con 24 punti, questa partita è cruciale per alimentare le speranze di salvezza. Ogni punto conquistato contro le squadre di vertice, come appunto l’Hokkaido, diventa fondamentale per restare in corsa. Potrebbe rientrare Peslac, il cui ritorno darà certamente una spinta importante alla squadra virgiliana. «Quella contro Bologna sarà una partita veramente difficile – afferma il coach Luca Mutti -. L’Hokkaido è in lotta per il secondo posto e non può permettersi passi falsi. Da parte nostra, scenderemo in campo con l’intenzione di fare la nostra partita, sapendo che per fare punti servirà una prestazione maiuscola. Dobbiamo essere in grado di ripetere la buona prova del derby vinto a Montichiari, ma siamo consapevoli che contro un avversario così forte ogni errore può costarci caro».