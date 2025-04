Tutela minori, costi raddoppiati in 10 anni

MANTOVA Il “Piano di zona” per il triennio 2025-2027 che ha già ottenuto il benestare consiliare in via Roma tira la linea di somma su due dati decisamente rimarchevoli: i costi, che in dieci anni sono più che raddoppiati, e il numero dei minori tutelati dal Consorzio progetto solidarietà (Coprosol) che nei 14 Comuni del piano orbitanti attorno al capoluogo hanno raggiunto ormai quota 807.

I numeri nudi e crudi documentano che a fronte dei 3 milioni e 828.900 euro investiti nel 2013, al consuntivo del 2023 sono diventati 8 milioni e 953mila. Cifre, queste, che vanno di pari passo con l’aumento dei minori presi in carico passati, nel solo lasso di tempo dal 2017 al 2024, dai 525 a 807, appunto, con una progressione che ha registrato una vera esplosione nell’ultimo biennio preso in considerazione.

Ma un altro dato risulta saliente nella nuda rendicontazione del Coprosol: la stragrande maggioranza dei minori presi in carico dai servizi sociali dei 14 Comuni è a tutta evidenza composta da stranieri. Degli 807 soggetti registrati nel 2024, ben 375 è costituito da minori con entrambi i genitori di nazionalità straniera; 314 sono ragazzi stranieri a tutti gli effetti (esclusi quindi gli stranieri di seconda generazione»), e addirittura 44 sono i casi di soggetti assegnati da provvedimenti del Tribunale minorile di Brescia. Altri 111 sono quelli interessati da provvedimento di affido ai servizi sociali comunali.

Sempre nel corso dell’ultimo biennio esaminato, 2022-’24, si evince che i minori affidati a comunità educative e terapeutiche sono diventati la maggioranza dei casi, passando dai 37 del 2017 agli 83 dello scorso anno, in crescita sui 73 del 2023, sui 55 del ’22, e sui 41 del 2021. Tutte cifre che hanno imposto costanti iniezioni di risorse da parte degli enti locali per fronteggiare una manifesta crescente fragilità sociale anche sul versante della dotazione di personale dedicato: gli educatori sono passati in 10 anni da 1 a 3, gli psicologi da zero a 2, gli assistenti sociali da 8 a 14, e il personale addetto a progetti specifici da zero a 6.