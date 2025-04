Beccati dai Carabinieri dopo una serie di furti, due georgiani finiscono ai domiciliari

MANTOVA Nei giorni scorsi alcuni esercizi commerciali ubicati nelle piazze San Giorgio, Silone e Giotto, ricadenti nel comune di San Giorgio Bigarello, erano stati “visitati” da ignoti malfattori che, previa forzatura di porte e finestre, si erano introdotti in vari negozi ed uffici, asportando macchine fotografiche, denaro contante, prodotti cosmetici ed altro.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Mantova, su disposizione del Comandante Provinciale Colonnello Vincenzo Di Stefano, avevano organizzato specifici servizi preventivi, al fine di assicurare la presenza dell’Arma in quel comune oggetto di svariati furti, finalizzati anche alla repressione di questi fastidiosi reati contro il patrimonio.

Nella notte tra lunedì e martedì scorso, proprio in quel comune, era in atto un servizio preventivo svolto dalle Stazioni Carabinieri di Roncoferraro, Marmirolo e dalla Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mantova. Grazie anche alla chiamata pervenuta al 112 da parte di un cittadino, che aveva notato due individui incappucciati entrare all’interno dell’esercizio commerciale “Hair studio” sito in San Giorgio Bigarello, piazza Giotto.

Sotto la direzione della centrale operativa dei Carabinieri di Mantova, veniva fatto confluire in zona il dispositivo. I Carabinieri, giunti in piazza Giotto, bloccavano 2 soggetti all’interno del citato negozio che, mediante effrazione della porta di ingresso, si erano introdotti impossessandosi della somma di 338 euro sottraendola da un distributore automatico di bevande e da un barattolo per le offerte destinate ad un’associazione benefica. I 2 soggetti, incappucciati ed armati con strumenti atti allo scasso, venivano identificati in un 31nne ed un 30nne nativi in Georgia e residenti rispettivamente a San Giorgio Bigarello e Roncoferraro.

La successiva perquisizione domiciliare operata a carico degli arrestati permetteva ai Carabinieri di recuperare 2 macchine fotografiche, prodotti vari per la cosmesi da donna, prodotti tricologici, articoli per la cura del cane ed integratori vari, risultati essere provento di furto perpetrato nei giorni precedenti presso l’agenzia immobiliare “Tecnorete”, presso l’erboristeria “Salsapariglia” e presso il salone per acconciatura “Giorgia”, tutti esercizi ubicati a San Giorgio Bigarello.

Il materiale rinvenuto sarà riconsegnato ai legittimi proprietari.

I 2 soggetti arrestati, terminate le formalità di rito, sono stati tradotti nelle rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari, in attesa della fissazione dell’udienza di convalida.

Nella giornata odierna il Giudice del Tribunale di Mantova, dopo aver convalidato l’arresto poiché legittimamente operato dai Carabinieri, disponeva l’obbligo di dimora per entrambi, ed il divieto di uscire dalle rispettive abitazioni dalle ore 20,00 alle ore 07,00.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dei soggetti dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.