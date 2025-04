Causa incidente e si allontana, denunciata 41enne marocchina

VIRGILIO Nel pomeriggio del 17 gennaio, in Borgo Virgilio, sulla S.P. 62, una donna a bordo di un’autovettura Hyundai tamponava un Volkswagen Polo. Dopo il tamponamento, la donna anziché fermarsi e prestare soccorso, si allontanava repentinamente dal luogo del sinistro.

Sul posto interveniva una pattuglia della Stazione Carabinieri di Borgo Virgilio, per i rilievi del caso.

Dopo gli opportuni accertamenti e le indagini, quei militari hanno denunciato una 41nne marocchina residente a Mantova poiché ritenuta responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di omissione di soccorso e lesioni personali colpose.

A bordo della Polo c’erano una 60nne ed una 19nne, entrambi di Mantova, che rimanevano leggermente ferite, ricorrendo alle cure dei sanitari e riportando alcuni giorni di prognosi.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari, e l’eventuale colpevolezza dell’interessato dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.