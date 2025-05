Ladri di supercar a Eremo: sparita una Porsche Cayenne del 2008

MANTOVA Ladri di supercar in azione l’altra notte a Eremo. Questo almeno quanto viene segnalato via social dal proprietario di una Porsche Cayenne, che nel chiedere di condividere la notizia mantiene però l’anonimato. I ladri sarebbero entrati in casa forzando la serratura della porta d’ingresso e una volta all’interno avrebbero preso le chiavi della supercar con la quale sono poi fuggiti, Un furto su commissione, a quanto pare, messo a segno da una banda specializzata che con ogni probabilità ha pianificato il colpo nei giorni scorsi dopo avere individuato il mezzo da rubare. Il valore dell’auto rubata, immatricolata nel 2008 è di circa 20mila mila euro.