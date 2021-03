Lavori da 100mila euro per il tetto delle elementari di Castellucchio

CASTELLUCCHIO – Un importante progetto di riqualificazione è stato avviato dal Comune di Castellucchio: l’amministrazione guidata da Romano Monicelli punta a realizzare, entro la fine dell’estate, il rifacimento del tetto nella parte più antica dell’edificio delle scuole elementari del paese. Il progetto esecutivo è già stato completato e ora deve essere inviato alla Soprintendenza. Tenendo conto anche dei tempi per questo passaggio dell’iter burocratico, il Comune intende andare a gara e assegnare i lavori a ridosso dell’estate e concludere il tutto prima dell’inizio del prossimo anno scolastico: «L’intervento è ritenuto prioritario dall’amministrazione – ci ha detto lo stesso Monicelli – Proprio per questo motivo, e anche in considerazione del fatto che vogliamo concludere il tutto prima del nuovo anno scolastico, abbiamo stanziato risorse dell’ente per un totale di 100mila euro, anche in considerazione della complessità dell’intervento e dell’accuratezza che viene richiesta».

Il sindaco ha spiegato che, già lo scorso anno si er deciso di intervenire, con un investimento di poco più di 70mila euro, sulla copertura delle scuole, in questo caso sulla parte meno antica dell’edificio che, nella sua prima struttura, risale ai primissimi anni del secolo scorso; la parte più vetusta del tetto ha però presentato, col passare del tempo, qualche problema relativo a infiltrazioni di acqua e anche legato alla presenza di piccioni: «L’intervento di rifacimento interesserà principalmente la copertura dell’edificio, e quindi la sostituzione delle tegole presenti – ha aggiunto Monicelli – Non prevediamo interventi ulteriori di risparmio energetico poichè il sottotetto presente garantisce già una buona risposta in tal senso ma anche questa parte sarà oggetto di una bonifica con pulizia degli spazi e controllo delle travature».

La palla ora passa alla Soprintendenza, con l’obiettivo di concludere l’intervento entro la fine dell’estate.