Dal Pd di Curtatone, cibo e mascherine Ffp2 per le famiglie bisognose del territorio

CURTATONE – Solidarietà è la parola d’ordine del Pd di Curtatone che prosegue – ampliandola – la sua campagna a favore delle persone in difficoltà del territorio. Dopo la raccolta alimentare arriva, infatti, anche quella per l’acquisto di mascherine Ffp2, oggi più che mai necessarie ed importanti per la salute delle persone e lo stop ai contagi.

Il Pd di Curtatone rilancia il messaggio “Solidarietà in Circolo”: l’iniziativa che prima di Natale aveva visto raccogliere generi alimentari per le persone in difficoltà. Un progetto che aveva raccolto un’ampia adesione e che per questo ora il Circolo di Curtatone ha deciso non solo di riproporre ma anche di ampliare. «Col persistere della grave emergenza in ambito sanitario, economico e sociale riteniamo necessario fare il possibile per stimolare nel nostro territorio un ciclo solidale per un aiuto pratico alle persone più in difficoltà, mettendo in campo due azioni di comunità: alimentare e sanitario», spiega il segretario Pd Nicolò Agosta. Destinatari della raccolta saranno ancora le famiglie con bambini, giovani, donne in gravidanza, anziani e persone adulte in situazione di fragilità e indigenza che vivono sul territorio comunale. I prodotti raccolti saranno consegnati all’Unità Pastorale di Curtatone che curerà la distribuzione con i servizi sociali di Corte Spagnola.

Nello specifico, saranno raccolti beni di prima necessità a lunga conservazione come pasta e riso, olio, passata di pomodoro, verdure in scatola (piselli, fagioli, legumi, ecc.), tonno in scatola, zucchero, latte confezionato, biscotti, prodotti per l’infanzia e per l’igiene personale e della casa.

Ma se questa iniziativa, come detto, si è già svolta con successo, ecco che ora il Circolo Pd di Curtatone punta anche alla raccolta di un altro prodotto molto importante per la salute: le mascherine Ffp2. «Proponiamo un acquisto condiviso tramite offerte personali che saranno consegnate ai medici di base del territorio per essere donate (in confezione da 10) agli utenti più fragili in stato di necessità e tuttora esposti, in attesa della vaccinazione, al pericolo di contagio da Covid-19. Tale azione – continua Agosta – vuol essere uno stimolo a considerare da parte di tutti l’utilizzo di questo tipo di protezione rafforzata rispetto alla mascherina chirurgica, in particolare nei locali chiusi (al supermercato, nei negozi e negli uffici, sui mezzi di trasporto collettivi). Da più parti in ambito scientifico e in altri paesi europei si valuta questa misura preventiva come un aumento della protezione alla portata di tutti».

L’acquisto potrà essere fatto sul posto della raccolta o a distanza tramite bonifico (IT70M36081051382426253

42628 con la causale “Ffp2 x Curtatone”) inviando una e-mail di notifica. L’offerta è libera.

La raccolta si effettuarà anche nella sede di Buscoldo, in via Bertani 15A da oggi a sabato 13 febbraio: il martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12;mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19.