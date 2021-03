A Roverbella un progetto innovativo di “piazza lineare”

ROVERBELLA – La riqualificazione del centro storico del capoluogo roverbellese si concentrerà sull’asse principale del centro abitato partendo da Via Custoza sino a giungere in via Benati dove è prevista la creazione di una “piazza lineare”: questo uno dei più importanti dettagli dell’intervento definitivo realizzato da “BC studio Architetti Ilaria Bizzo e Stefano Cornacchini” e inserito all’interno del progetto integrato di rigenerazione urbana candidato all’iniziativa promossa da Regione Lombardia.

Un’opera che comprende l’allargamento dei percorsi pedonali e la messa a norma degli attraversamenti; la definizione degli stalli speciali: per la sosta dei disabili e il carico/scarico nell’area delle poste e della farmacia.

A questo va aggiunta la realizzazione di una pavimentazione dei marciapiedi con finitura e tipologia di posa affine a quella osservabile in piazza Garibaldi, vale a dire porfido di vari formati montato a correre. In più saranno realizzati in granito chiaro i cordoli egli accessori.

Il progetto, inoltre, prevede l’introduzione di arredi urbani che rendano più fruibili i vari ambiti: nella nuova “piazza lineare” sedute, in corrispondenza delle poste e della farmacia, e l’installazione di colonnine multiservizi.

Le sedute saranno di forma semplice e di colorazione chiara omogenea con complementi che saranno previsti in acciaio colore grigio scuro ferro micaceo.

Il quadro si completa, poi, con l’eliminazione e la sostituzione della attuale condotta fognaria linee bianche dalla via XI Febbraio alla via Mazzini, area soggetta ad allagamenti periodici.

Le restanti parti dell’asse Custoza-Benati verrebbero riqualificate risagomando la sezione carrabile e ripavimentando integralmente i nuovi percorsi così ampliati e messi a norma migliorando la sicurezza stradale, con attraversamenti pedonali segnalati ed illuminati in modo specifico, e garantendo piena accessibilità per utenza diversamente abile.

L’intervento risulterà coordinato con la rete già presente, con la viabilità ciclabile già prevista in ulteriori riqualificazioni di aree contigue al centro storico quali: rigenerazione quartiere Virgilio e valorizzazione Canale Gardesana; “promenade polifunzionale” da piazza Garibaldi al Cimitero, che si integri con i campi polisportivi esistenti.

Infine il nuovo asse ciclabile proseguirà, poi, per il Centro Servizi fino alla Stazione Ferroviaria in fregio alla SP 249 proseguendo verso le frazioni.