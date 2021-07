Lite tra operai marocchini a Sermide, uno finisce in ospedale

SERMIDE – Preso a pugni dal connazionale magrabino finisce in ospedale con sette giorni di prognosi. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio poco dopo le 14 in un’azienda agricola di Sermide tra due lavoratori marocchini che tra, l’altro, collaborano da tempo insieme. Lo straniero più anziano, un 40enne, solitamente è quello che coordina il lavoro dando ovviamente degli ordini al più giovani, un 38emme. Ieri però proprio il più giovane non ha preso di buon grado il prevaricare dell’altro reagendo violentemente sferzando un pugno sul naso del collega che ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Pieve di Coriano. Sul posto i carabinieri della compagnia di Gonzaga.