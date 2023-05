Guidizzolo – Amministratori e volontari ripuliscono la tangenziale

GUIDIZZOLO Ieri mattina si è svolta la raccolta speciale dei rifiuti abbandonati ai bordi della tangenziale di Guidizzolo. La giornata del verde pulito, sostenuta e promossa anche dalla provincia di Mantova, ha visto la partecipazione in massa di cittadini e volontari che si sono dati appuntamento per raccogliere sacchetti di immondizia e rifiuti di qualsiasi genere gettati da ignoti sul ciglio della ex strada provinciale 236. «E’ stata una bellissima giornata all’insegna dell’ambiente – ha affermato il sindaco Stefano Meneghelli – con la collaborazione delle amministrazioni di Guidizzolo, Medole e Cavriana. Sono stati raccolti diversi furgoni di spazzatura. La tangenziale adesso è completamente pulita. Speriamo nell’educazione e nel buon senso di tutti. Grazie ai carabinieri in congedo, alla polizia locale e agli operatori della provincia». Per contrastare il fenomeno del littering è stato avviato anche un progetto di video sorveglianza con telecamere installate ai bordi della statale che collega gran parte dell’Alto Mantovano con il capoluogo. Per l’occasione, pulizia speciale anche lungo le vie del centro di Guidizzolo con protagonisti gli studenti del liceo artistico in collaborazione con Legambiente.