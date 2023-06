Calcio – Mantova, il ds Botturi ora è più vicino. Giovedì vertice con Piccoli e firma

Mantova La strada che porta a Christian Botturi è arrivata finalmente a una svolta. Ieri il diesse bresciano, come aveva anticipato, ha incontrato la dirigenza della Pro Sesto per comunicare definitivamente la propria intenzione di lasciare il club per accasarsi in un’altra società. Nel primo pomeriggio, una nota dello stesso club meneghino ha reso il tutto ufficiale. «Pro Sesto 1913 comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere con il Direttore Sportivo Christian Botturi. Tutta la Società intende ringraziare il Direttore per l’operato e per l’importante contributo fornito al raggiungimento degli obiettivi ottenuti durante quest’ultima stagione sportiva. Pro Sesto 1913 gli augura le migliori fortune personali e professionali e auspica il meglio per il prosieguo della sua carriera».

Un addio sicuramente pesante per la società milanese, visti i risultati ottenuti durante questa stagione. Mai la Pro Sesto era arrivata così in alto in Lega Pro. Un lavoro meticoloso, quello di Botturi, che evidentemente ha colpito anche il presidente del Mantova, Filippo Piccoli, il quale vede nel dirigente bresciano la persona in grado di riportare in alto la società virgiliana. In queste settimane il numero uno di viale Te ha avuto diversi incontri con tanti altri dirigenti, ma nessuno, a questo punto nemmeno Pelliccioni, è riuscito a convincere il presidente biancorosso come ha fatto appunto Botturi. Ora Piccoli dovrà completare il corteggiamento andando in fondo alla questione per evitare colpi di scena che ad oggi tenderemmo ad escludere, nonostante Botturi abbia diverse richieste. Chi lo conosce percepisce in lui una gran voglia di riprovarci col Mantova. Con un altro ruolo e altre responsabilità. Una sfida davvero stimolante. Anche se manca ancora la firma sul contratto, in viale Te c’è molto ottimismo sulla possibilità di chiudere a stretto giro.

In questi giorni Piccoli è impegnato lontano da Mantova per motivi di lavoro, ma con Botturi è già stato fissato un vertice per giovedì (confermato da ambo le parti). E per quella giornata si attende un’altra svolta, quella finale, che porterà molto probabilmente alla firma e di fatto alla nascita del nuovo progetto firmato “Piccoli-Botturi”. «Poi partiamo in quarta con tutto». Così il presidente con un messaggio lapidario, che esprime tutta la voglia di ricominciare con nuove idee e prospettive. Chiaro, molto dipenderà anche dalla categoria che andrà a fare il Mantova nella prossima stagione. Di tutto il lavoro da svolgere, Botturi e Piccoli hanno già parlato nei precedenti due incontri e il ds sembra avere le idee chiare, soprattutto sul profilo di allenatore che servirà al Mantova. Poi si passerà a parlare anche del mercato, con un occhio di riguardo per i giocatori dell’anno scorso, come per esempio Monachello, che rimarrebbe volentieri a Mantova. Giovedì, insomma, si metteranno i puntini sulle “i”. Forse il peggio è davvero passato e ora, in attesa di quello che riserverà il 20 giugno, la società può iniziare a preparare la nuova stagione.