Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta, il nuovo mister è Alessandro Bagalà

MANTOVA Il Saviatesta Mantova ha trovato il suo nuovo allenatore: si tratta di Alessandro Bagalà, giovanissimo tecnico laziale classe 1990. Bagalà è in possesso dell’abilitazione di allenatore calcio a 5 primo livello, conseguita nel 2016 a Coverciano, dove con la sua tesi “Il sistema 4 in linea nel calcio”, ha riscosso grande successo e consensi. Sarà lui, quindi, a prendere le redini della panchina biancorossa, dopo un’annata difficile divisa tra le tormentate gestioni Despotovic e Jeffe.

Si tratta di un allenatore che ha già esperienze in categoria: ha vinto il campionato di Serie B con lo Sporting Juvenia nella stagione 2019/2020, mentre nella scorsa stagione ha allenato per 10 giornate la Lazio in serie A2.

Italiano, giovane, motivato e allo stesso tempo già molto esperto nel mondo del futsal, ecco l’identikit di mister Bagalà che si sposa perfettamente con quelle che sono le idee e le ambizioni della società virgiliana, per la prossima stagione. Oggi il nuovo allenatore sbarcherà in città per prendere contatto con la realtà biancorossa, e verrà presentato alla stampa alle 18.30 presso il Neolù.

«Mi ha fatto piacere, in queste settimane di ricerca del nuovo allenatore – dice il dg biancorosso Cristiano Rondelli -, sapere quanto la nostra panchina fosse ambita da allenatori blasonati e molto preparati. Stavolta abbiamo deciso di percorrere una strada diversa, ingaggiando un emergente come Bagalà: è giovane, patentato per la massima categoria e laureato in scienze motorie. Inoltre ha già vinto nelle categorie inferiori e ha tanta voglia di fare. Ci ha colpito molto per idee ed entusiasmo. A nostro avviso è davvero il profilo giusto, anche per avviare un processo di rinnovamento in seno alla squadra, e coltivare, ovviamente, le legittime ambizioni. La nostra sarà una rosa giovane, arricchita da alcuni elementi di esperienza e di grande spessore, come il già confermato Titon».