Maltempo e imprudenza: tre incidenti in meno di un’ora in provincia

MANTOVA Raffica di incidenti in provincia nel pomeriggio. Complice la pioggia ma soprattutto l’imprudenza, sono tre gli incidenti che sono avvenuti nell’arco0 di un’ora in rapida successione tra le 15.30 e le 16.30. Il primo alle 15.30 a San Benedetto Po all’in crocio tra la Sp 413 e strada Bardelle. Secondo una prima ricostruzione un autocarro sarebbe passato con il semaforo rosso colpendo un’auto condotta da una donna con a bordo il figlio di 3 anno. In seguito alla carambola fra i due mezzi l’autocarro è finito contro un ciclista che è stato sbalzato oltre la recinzione di un’abitazione. Due feriti nello scorso fra due auto sulla Sp 10 nei pressi di Marcaria alle 16.20. Sul posto anche l’elisoccorso da Brescia. Alle 16.35 un ferito a Cavriana in strada Cavallara per un mezzo che si è rovesciato.